Деньги были в тайниках под полом и в стенах: СБУ сообщила о новом подозрении главе Бучанского ТЦК

СБУ сообщила о новом подозрении руководителю Бучанского ТЦК, разоблаченного на схемах для уклонистов. В этот раз его действия квалифицированы как незаконное обогащение.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.

"Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. В августе этого года при содействии руководства Минобороны и Командования Сухопутных войск его задержали по подозрению в организации схем уклоняющихся. По материалам дела, должностное лицо вместе с двумя сообщниками предлагало военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВВК о "плохом здоровье", рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в Службе безопасности, во время обысков в квартирах и автомобилях фигурантов было обнаружено более 1,2 млн американских долларов. Почти половина этой суммы была найдена в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен в доме чиновника Бучанского ТЦК.

После задержания фигуранта суд решил отпустить его под залог в 1 млн. грн. Впрочем, сразу после внесения соответствующей суммы залога следователи Службы безопасности сообщили должностному лицу о новом подозрении, что не позволило ему выйти на свободу.

"На этот раз, по материалам военной контрразведки СБУ, преступные действия злоумышленника квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 млн грн. Продолжается расследование", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала начальников Бориспольского районного ТЦК Сергея Русина и Бучанского районного ТЦК Леонида Выкочка, а также их сообщника, гражданина страны Южного Кавказа, подозреваемых в организации незаконной схемы уклонения от мобилизации. Чиновники получили более 1 миллиона долларов от уклоняющихся от службы.

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