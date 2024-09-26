Дело не в ПВО? Почему в Киеве и других регионах слышали звуки взрывов во время пролета 'Кинжалов': объяснение эксперта

"Взрывы", которые были слышны в разных областях Украины, в частности в столице и Киевской области, и совпадали с траекторией ракет "Кинжал" могут быть звуками преодоления звукового барьера. Однако не исключаются дополнительные звуки попыток перехвата вражеских объектов.

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Об этом сообщил специализированный Telegram-канал monitor. Украинцы призывали не игнорировать сообщения об опасности.

"Звуки взрывов, которые вы слышали в разных областях, которые совпадали с траекторией ракет "Кинжал" – это звуки преодоления звукового барьера. Ракета летит на почти гиперзвуковой скорости на финальной стадии, соответственно вдоль ее движения, а это обычно Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области – слышны громкие звуки", – говорится в сообщении.

В Telegram-канале добавили, что не исключаются дополнительные звуки от попыток перехватить цели в отдельных регионах.

Х-47М2 "Кинжал" – российская аэробалистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку, несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни крылатой гиперзвуковой ракетой.

Напомним, в Киеве в четверг, 26 сентября, утром был слышен взрыв, после этого в столице была объявлена воздушная тревога. Однако в КМВА сообщили, что силы ПВО города не работали, а обстрелов столицы не было.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия всю ночь и утро атаковала дронами-камикадзе типа Shahed украинскую столицу Киев. В результате падения обломков сбитых целей возникла разгерметизация газовой трубы с пожаром в многоэтажке, повреждены десятки авто и пострадали мужчина с ребенком.

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