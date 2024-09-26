В Киеве слышали звуки, похожие на взрывы: в КГВА отрицают

В Киеве в четверг, 26 сентября, утром был слышен взрыв, после этого в столице была объявлена воздушная тревога. Однако в КГВА сообщили, что силы ПВО города не работали, а обстрела столицы не было.

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Жителей города призвали не игнорировать сигнал об опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Следует добавить, что в Киеве за несколько секунд до объявления тревоги раздался первый взрыв, а затем второй. По информации Воздушных сил ВС Украины, было осуществлено два пуска ракеты "Кинжал".

Со своей стороны, в Киевской городской военной администрации прокомментировали информацию о взрывах в столице.

"Перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось. Доверяйте только официальным источникам информации. Не паникуйте и не поддавайтесь на манипуляции. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях до отбоя", – добавили в пресс-службе.

Как отметил специализированный мониторинговый Telegram-канал Monitor, "взрывы", которые вы слышали в разных областях, совпадавшие с траекторией ракет "Кинжал", – это звуки преодоления звукового барьера.

"Ракета летит на почти гиперзвуковой скорости на финальной стадии, соответственно, вдоль ее движения, а это обычно Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая и Хмельницкая области, слышны громкие звуки. Не исключаются дополнительные звуки от попыток перехватить цели в отдельных регионах", – добавили в Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия всю ночь и утро атаковала дронами-камикадзе типа Shahed украинскую столицу Киев. В результате падения обломков сбитых целей возникла разгерметизация газовой трубы с пожаром в многоэтажке, повреждены десятки авто и пострадали мужчина с ребенком.

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