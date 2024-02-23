Делала закладки: в Киеве полицейские обнаружили у женщины более 300 пакетиков с психотропами. Фото

В Днепровском районе Киева с поличным задержали женщину, которая занималась сбытом психотропов путем закладок. Во время обысков у нее изъяли более 300 свертков с "товаром".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, во время отработки территории Днепровского района они задержали женщину, которая на одной из улиц покидала тайники с психотропами. Нарушительницей оказалась уроженка Херсонской области, 1979 года рождения.

"Оперативные работники обнаружили у женщины свертки с кристаллообразным веществом "Альфа-PVP", а в ее телефоне нашли фотографии тайников, которые нарушительница уже успела сделать. В общей сложности мы изъяли 38 "закладок" с "товаром", а во время последующего неотложного обыска в ее доме обнаружили еще 292 свертка с веществом, похожим на амфетамин, готовых к сбыту", – уточнили в пресс-службе.

По факту незаконного приобретения и хранения в целях сбыта, особо опасного психотропного вещества открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители с поличным задержали мужчину, который распространял психотропы методом закладок, маскируя их под камни и кору деревьев. Во время обысков у него изъяли "товар" почти на 200 тысяч гривен.

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