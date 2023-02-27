Дело экс-командира 'беркутовцев', причастного к расстрелу 48 человек на Майдане, передали в суд

Бывшего командира спецроты киевского "Беркута", причастного к расстрелу 48 активистов Майдана, привлекут в суд. Экс-командира роты "беркутовцев" будут судить заочно.

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Об этом сообщил Офис генпрокурора. Отмечается, что обвинительный акт уже направлен в суд, также подозреваемому заочно избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как установило расследование, 20 февраля 2014 на ул. Институтской в г. Киеве "беркутовцы" под руководством командира и вместе с ним открыли огонь по участникам акций боевыми патронами из табельного гладкоствольного и автоматического нарезного оружия. В результате преступных действий они убили 48 активистов и еще 90 ранили.

Позже по указанию обвиняемого орудия совершение преступления было похищено, повреждено и скрыто. В ходе расследования часть этого оружия была обнаружена и идентифицирована.

Экс-командиру "беркутовцев" инкриминируют пять статей УК Украины, а именно: препятствование проведению мирных акций протеста, превышение служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, совершение террористического акта, причинение тяжких телесных повреждений, умышленные убийства и окончательное убийство и больше участников акций протеста, а также похищение табельного огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п п. 1, 5, 12 части 2 статьи 115, части 4 статьи 41, части 3 статьи 258, части 2 статьи 262, части 4 статьи 41, статьи 340, части 4 ст.41, ч. 3 ст.365 УК Украины).

"Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по специальной заочной процедуре – in absentia, в связи с укрывательством обвиняемого на территории страны-агрессора и приобретения ее гражданства" - отметили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДБР установило, что более 20 бывших "беркутовцев" в настоящее время воюют против Украины в составе российской армии или работают в оккупационных "правоохранительных органах". Они являются фигурантами уголовных производств.

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