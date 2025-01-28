Действовали при поддержке 'вора в законе': разоблачили злоумышленников, сбывавших наркотики в Киевском СИЗО. Фото и видео

Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, наладили схему поставки наркотиков в Киевский СИЗО, а также терроризировали его иждивенцев. Организовали "бизнес" двое братьев при поддержке "вора в законе", который в свое время содержался в следственном изоляторе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Оперативщики Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиция установили, что наладили наркотрафик в следственный изолятор двое братьев, которые в свое время содержались в учреждении и получили уголовные статусы. В качестве сообщников привлекли арестованных – двух киевлян и иностранца. Работали под "крышей" "вор в законе", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что, получив заказ из СИЗО, злоумышленники покупали наркотики и психотропы и опрокидывали через забор. Содержатели изолятора забирали свертки и распространяли в стенах следственного изолятора. Часть преступного заработка распределялась между всеми участниками, остальные уходили на пополнение так называемого "общака".

Кроме того, "бизнесмены" занимались вымогательством средств из арестованных за "спокойные условия" нахождения в учреждении. Так, например, избили одного из иждивенцев и угрожали ему убийством, чтобы тот оплатил им 2000 долларов. Потерпевший перечислил дельцам 80 тысяч гривен от необходимой суммы.

Во время обысков в камерах и местах проживания фигурантов были изъяты деньги, наркотики, черновые записи.

Двое братьев были задержаны в процессуальном порядке. На основании собранных улик следователи Нацполиции сообщили семи участникам преступной группы о подозрении. Среди них четверо имеют "статусы" в криминальной среде. Пятерым подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении так называемому "смотрящему" и его доверенным лицам. Злоумышленники потребовали деньги у арестантов Лукьяновского СИЗО.

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