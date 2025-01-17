Дебош на Крещатике с русскими песнями: один из подростков получил подозрение в незаконном хранении оружия. Фото

Полиция Киева сообщила о подозрении несовершеннолетнему из компании подростков, которые хвастались, что перекрыли движение в центре столицы, и слушали российские песни и гимн страны-агрессора. Фигуранту инкриминируют незаконное хранение оружия.

Видео дня

Об этом 17 января сообщила пресс-служба полиции Киева. Правоохранители установили всех участников, фигурировавших на провокативном видео, которое в конце прошлой недели появилось в соцсетях.

Группа юношей хвастала, что якобы перекрывала дорогу в центре Киева, слушала и подпевала российским песням и демонстрировала оружие.

По факту незаконного хранения оружия следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Дома у несовершеннолетних прошли обыски. У одного из них были найдены и изъяты оружие и патроны.

По результатам проведенных экспертиз, изъятый пистолет является огнестрельным оружием.

Следователи Печерского управления полиции объявили 17-летнему парню о подозрении в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в сеть попало видео, которое зафиксировало, как подростки катаются по центру Киева под песню "Я русский" российского исполнителя-путиниста Шамана, а также напевают гимн РФ. Это происходило возле ТЦ "Аркадия".

Стражи порядка установили, что один из несовершеннолетних уже фигурировал в видео с российской музыкой и получил год пробационного надзора.

Также выяснилось, что авто, на котором они катались по Крещатику и перекрывали движение, было арендовано на три часа, а оружие, попавшее на кадры, было небоевым. С подростками и их родителями работали ювенальные полицейские.

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