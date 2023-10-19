Дату выбрали не случайную: журналисты выяснили новые обстоятельства самоубийства двух подростков в Киеве

Родственники брата и сестры Вовы и Вики, которые совершили суицид в Киеве в начале октября, рассказали новые детали трагедии. Как оказалось, дату своей гибели подростки выбрали не просто так – в этот день был День рождения девушки, в которую был влюблен погибший парень.

Об этом рассказал сводный брат подростков в эфире программы "Говорить вся країна" на канале 1+1. По его словам, брат и сестра специально выбрали для самоубийства именно этот день и они продумали все до мелочей.

При этом он убежден, что парень и девушка только "разыгрывали" любовь.

"Это произошло 2 октября. 2 октября у девочки, которую Вова очень сильно любил, был день рождения. У них была очень тяжелая история любви. Нельзя сюда приплетать кого-либо и говорить, что кто-то виноват. Они это спланировали и они это сделали. Но я думаю, что он выбрал этот день не случайно. Поэтому я не верю в его любовь с сестрой", – сказал он.

Видео дня

Приемная мама погибших детей рассказала, что в тот день подростки скинули ссылку на прямую трансляцию своего самоубийства в семейный чат в месенджере Telegram. Сама она в то время находилась в другой стране. Всего в этой семье 14 приемных детей.

"У нас есть Telegram-канал, называется "Семья", мы там все общается и рассказываем друг другу события, которые происходят. Они это все выложили в семейный канал..Я все это видела и ничего не могла сделать. Никаких действий", – сказала она.

Наталья также отметила, что семья не знала о намерениях детей и якобы романтических отношениях между ними.

"Я спрашивала у дочери, почему она так много проводила времени с сыном.. Она говорила, что просто помогала ему, подавала их отношения как поддержку сводного брата", – рассказала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, трагедия произошла в Днепровском районе Киева 2 октября. С балкона на 24-м этаже выпали брат и сестра, 2005 и 2006 года рождения. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

17-летняя Вика и 18-летний Вова жили в приемной семье в городе Березань Киевской области. В столицу они приехали специально для того, чтобы совершить суицид. Все детали трагедии – в материале OBOZ.UA.

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