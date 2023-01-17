Чиновница одной из структур СБУ называла Харьков и Одессу ''исконно русскими городами''

Правоохранители Киева разоблачили сторонницу "русского мира", работавшую в ведомственном научно-исследовательском институте СБУ. Она, в частности, оправдывала полномасштабное вторжение РФ и утверждала, что украинские Харьков и Одесса – "исконно русские города".

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Работники ГБР сообщили о подозрении заместительнице начальника финансово-экономического отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы Безопасности Украины. Женщина публично оправдывала войну России против Украины и всячески отрицала оккупацию украинских территорий", – рассказали в пресс-службе.

В ГБР добавили, что на своем рабочем месте сторонница "русского мира" пыталась убедить коллег в том, что война, начатая РФ в Украине еще в 2014 году, является внутренним гражданским конфликтом.

Также она утверждала, что украинские Харьков и Одесса "исконно русские города". Ей сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ задержали организаторов российской "фабрики троллей". Злоумышленники, в частности, оправдывали военные преступления российских оккупантов.

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