В Киеве СБУ разоблачила организаторов российской ''фабрики троллей'': оправдывали военные преступления оккупантов. Фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали организаторов российской "фабрики троллей". Злоумышленники, в частности, оправдывали военные преступления российских оккупантов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

"Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали прокремлевскую "фабрику троллей" в Киеве. Злоумышленники распространяли в соцсетях призывы в поддержку вооруженной агрессии против Украины и оправдывали военные преступления российских оккупантов. Установлено, что в качестве первоисточника интернет-агенты использовали Телеграмм-канал московского пропагандиста Юрия Подоляки – российского блоггера, насчитывающего более 2,7 млн подписчиков. "Тролли" распространяли его публикации через репосты или под видом "собственных" публикаций в соцсетях", – рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, подрывную деятельность в Киевской области организовали двое местных жителей. Для того чтобы проводить "информационные удары" и связываться с российскими кураторами, злоумышленники установили у себя дома необходимое компьютерное оборудование. А именно в столице и Белой Церкви.

Кроме того, для массового "покрытия" интернет-пространства вражеской пропагандой задержанные пытались привлечь новых участников.

"Чтобы увеличивать численность "аудитории", использовали сотни бот-аккаунтов, от имени которых распространяли и комментировали сообщения с российской пропагандой. Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютеры с поличным", – добавили в СБУ .

По факту оправдания, признания правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины задержанным сообщили о подозрении. Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили мужчину, подозреваемого в оправдывании российской военной агрессии. Кроме того, местный житель призвал к изменению границ территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!