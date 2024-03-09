Чиновник Киевской ОВА и подрядчик "заработали" более 3 млн грн на реконструкции детской больницы. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Киевской ОВА и предпринимателю в растрате бюджетных средств. Они заработали более 3,1 млн грн на реконструкции детской больницы в Броварах.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что в 2021 году между Департаментом регионального развития Киевской облгосадминистрации и частным обществом заключен договор на реконструкцию инфекционного отделения центра "Детская больница" в Броварах. По завершении реконструкции руководитель частного общества внес недостоверные данные в акты выполненных работ по стоимости и объемам проведенных работ", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, чиновник, отвечавший за технический надзор реконструкции от заказчика – Киевской областной военной администрации, принял работы как выполненные в полном объеме.

В результате таких действий из местного бюджета за невыполненные работы безосновательно перечислили более 3 млн грн, что подтверждено выводом судебной экономической экспертизы. По факту хищения бюджетных средств возбуждено уголовное производство, а директору частной фирмы и должностному лицу Киевской ОВА сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить сельского голову и служащего сельсовета, обвиняемых в растрате денег общины. Злоумышленники " заработали" почти 700 тыс. грн на приобретении авто якобы для нужд территориального общества.

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