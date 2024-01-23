Часть ракеты в квартире и черный от сажи дом: последствия российской атаки на Святошино в Киеве. Фото и видео

В Святошинском районе Киева во вторник, во время очередной российской атаки, боевая часть сбитой ракеты попала в жилой пятиэтажный дом. К счастью, она не взорвалась – ее вывезли саперы.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте работают правоохранители, фиксирующие факт военного преступления.

Страна-террорист РФ утром 23 января снова атаковала столицу Украины. Силами ПВО были уничтожены все вражеские объекты, однако в Святошинском районе не сдетонированная боевая часть российской ракеты попала в пятиэтажный жилой дом.

Чтобы обезвредить опасную находку, на место происшествия вызвали саперов, которые успешно изъяли и вывезли. По словам жителей, есть пострадавшая в результате военного преступления РФ.

Кроме того, в результате падения других обломков в доме взрывной волной выбило окна, на одной из сторон повредило балконы с первого по пятый этаж. Также, на месте происшествия был большой пожар, из-за которого часть пятиэтажки стала черной от сажи.

На месте происшествия работают коммунальщики, которые помогают убирать не только территорию вокруг здания, но и в поврежденных квартирах.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 января страна-агрессор РФ также нанесла ракетный удар по Киевской области. Силы ПВО отразили атаку врага, однако, к сожалению, обломки ракет повредили жилые дома, автомобили, заведения, ранены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!