Была в тяжелом состоянии: умерла женщина, пострадавшая в результате атаки РФ на Киев 23 декабря

В больнице умерла 48-летняя женщина, пострадавшая в результате российского обстрела столицы 23 декабря 2025 года. Женщина получила осколочное ранение головы в результате атаки дрона.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Вечная память жертве агрессии РФ.

Что известно

"В Киеве умерла женщина, которая в результате атаки беспилотников на город получила осколочные ранения головы в Святошинском районе, и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жертве террористической атаки РФ было 48 лет.

По факту нарушения военными РФ законов и обычаев войны, которые привели к гибели человека (по ч. 2 ст. 438 УК Украины), начато досудебное расследование. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное

Что предшествовало

Страна-террорист РФ в ночь на 23 декабря атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. В частности, в Святошинском районе обломки "Шахеда" упали возле жилого дома, есть повреждения и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 22 на 23 декабря страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибшая и пострадавшие.

