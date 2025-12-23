Есть погибшая, среди пострадавших – ребенок: последствия очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 22 на 23 декабря страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибшая и пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Всю ночь страна-террорист атакует Украину дронами и ракетами. Под ударом врага мирные населенные пункты, обычные дома людей. В Вышгородском районе в результате вражеской атаки произошел пожар частного двухэтажного дома. К сожалению, погибла женщина 1949 года рождения. Искренние слова соболезнования семье и близким", – говорится в сообщении.

Также на этой локации еще три человека были травмированы – мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения. Они получили осколочные ранения. Всем пострадавшим на месте оказана медицинская помощь.

Также в Обуховском повреждены два частных дома. В них выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Российские террористические атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 23 декабря атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. В Святошинском районе обломки "Шахеда" упали возле жилого дома, есть повреждения и пострадавшие.

