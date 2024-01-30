Был пожар, повреждено здание и автомобили: последствия атаки дронами в Киевской области 30 января. Фото

Страна-террорист РФ ночью вторника, 30 января атаковала Киевскую области дронами-камикадзе. Силами ПВО вражеские объекты были уничтожены, однако, к сожалению, в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар, повреждено здание и авто.

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Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг атаковал область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО. Спасибо нашим военным за сбитие враждебных целей. К сожалению, в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар. Пожар оперативно ликвидирован. Кроме зданий, повреждены три автомобиля", – рассказал К;равченко.

Он добавил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет. Все оперативные группы работают на месте, фиксируя последствия ночной атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 15 из 35 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия атаковала вечером 29 и ночью 30 января. Часть ударных БПЛА привела к попаданиям, в частности, на Криворожье.

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