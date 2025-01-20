Приказал расстреливать гражданских в Буче: полицейские сообщили о подозрении командиру российских десантников. Фото и видео

Нацполиция сообщила о подозрении командиру российских десантников, причастных к расстрелам людей на перекрестке Вокзальной и Яблунской в Буче. Жертвами оккупантов стали 16 гражданских.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. За совершенное военному преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

"Идентифицированы все 12 военнослужащих, которые в период с 5 по 9 марта 2022 года на пересечении этих улиц убили 16 гражданских. Среди погибших – женщина с красным маникюром, мужчина на велосипеде и волонтер в микроавтобусе, фото которых после деоккупации Бучи облетели все мировые СМИ. Среди убитых россиянами мирных людей –- женщины, мужчины и дети от 14 до 69 лет. Все они были расстреляны из автоматов и боевых машин в тот момент, когда пытались доехать на работу или к родственникам, эвакуировать семью из зоны боевых действий или просто найти еду", – отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что военными преступниками оказались 12 десантников 234 десантно-штурмового полка из Пскова.

Их командир отдал приказ занять сектор на перекрестке улиц Вокзальной и Яблонской и вести огонь на поражение всех, кто попадал в их поле зрения. Он лично контролировал выполнение приказа, давал указания по обустройству огневых позиций и дежурству на них российских военных.

Полицейские собрали многочисленные доказательства, подтверждающие факт отдания приказа на расстрел гражданским командиром псковских десантников. Следователи сообщили ему о подозрении в отдании приказа, нарушающего законы и обычаи войны, соединенного с умышленным убийством.

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