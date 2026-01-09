Будет проведена идентификация: в полиции рассказали о погибших в результате российской атаки на Киев. Фото и видео

В Киеве правоохранители продолжают документировать последствия российского террористического удара в ночь с 8 на 9 января. По состоянию на 14:45 подтверждена гибель четырех человек, один из них – медик.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В семи районах столицы развернуты оперативные штабы. В общем, для ликвидации последствий задействовано более 240 сотрудников полиции, созданы дополнительные следственно-оперативные группы. По состоянию на 14:00 правоохранители получили более 170 заявлений от жителей о повреждении имущества и других последствий атаки", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по состоянию на 14:45 подтверждена гибель одного человека в Дарницком районе – это 56-летний медик, и трех человек в Днепровском районе – среди них 41-летний мужчина, женщина 49 лет, еще одно тело будет идентифицировано по результатам проведенных экспертиз.

Количество пострадавших составляет 26 граждан, среди них: полицейский, пятеро работников ГСЧС и четверо медиков. Правоохранители фиксируют повреждения, осматривают здания, принимают обращения от граждан и оказывают всю необходимую помощь. Работы продолжаются.

Что предшествовало

Поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких районах города.

Стоит добавить, что в Киеве в результате террористической атаки РФ в ночь с 8 на 9 января без отопления осталась половина многоквартирных домов – почти 6 тысяч. Также в городе есть перебои с водоснабжением.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он вместе с бригадой врачей приехал на место удара "Шахедом" в Дарницком районе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!