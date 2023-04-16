В Киеве на улице взорвалась граната: есть пострадавшие

В Киеве вечером в субботу, 15 апреля, нашли раненых мужчину и женщину, которые пострадали от взрыва гранаты. ЧП случилось по ул. Милославской в Деснянском районе.

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Инцидент подтвердила полиция украинской столицы. Пресс-служба сообщила в Facebook, что вызов о происшествии поступил к правоохранителям вечером, перед праздником Пасхи.

По ул. Милославской люди услышали звук взрыва. В дальнейшем были обнаружены женщина и мужчина с телесными повреждениями.

Как сдетонировал боеприпас или кто его подорвал – не уточняется. В полиции сообщили, что телесные повреждения получили "мужчина и его знакомая". Они были госпитализированы. О состоянии пострадавших детали раскрывать не стали.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте работают профильные службы", – писала пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в селе Мощун Киевской области собака во время прогулки обнаружила в лесу гранату в подствольный гранатомет. На месте происшествия работали саперы ГСЧС, они обезвредили боеприпас.

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