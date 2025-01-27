Брак с женщиной с инвалидностью для уклониста: полицейские Киева разоблачили очередную схему. Подробности, фото и видео

Правоохранители Киева разоблачили еще один канал переправки военнообязанных через государственную границу Украины. Злоумышленница предлагала за 7 тысяч долларов США брак на женщине с инвалидностью.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обоим подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Подпольное "брачное агентство" наладила 43-летняя жительница Киевщины, которая в интернете подыскивала мужчин призывного возраста, желающих избежать мобилизации. Потенциальным "клиентам" фигурантка предлагала жениться на женщинах, которые имели официально утвержденную 1-ю или 2-ю группу инвалидности, чтобы они могли беспрепятственно уехать за границу. Услуга стоила 7000 долларов, 4000 из которых нужно было оплатить сразу", – рассказали в полиции.

Отмечается, что после внесения предоплаты новоиспеченные молодожены заключали брак, регистрировали у нотариуса все необходимые документы и вместе выезжали в одну из стран Европы. По информации следствия, таким образом, с апреля 2024 года злоумышленница помогла выехать из Украины двум военнообязанным.

Полицейские задержали организатора схемы и его 40-летнюю сообщницу сразу после выхода от нотариуса, когда они собирались переправить за границу третьего "клиента". Муж уже успел заплатить своей "жене" 1500 долларов, остальные ей должны были передать после пересечения границы. По этому факту возбуждено уголовное производство, а двоим задержанным женщинам сообщили о подозрении.

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