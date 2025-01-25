Предложил военному за вознаграждение стать ограниченно пригодным: в Киевской области задержали врача. Фото и подробности

Правоохранители подозревают врача из Белой Церкви Киевской области в злоупотреблении влиянием. Он предложил военному за вознаграждение стать ограниченно годным.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Медику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Следователи установили, что военнослужащий обратился к врачу-хирургу по осмотру. Узнав, что пациент является действующим военным, врач предложил записать в медицинских документах категорию годности военной службы в тылу. Также подозреваемый обещал в дальнейшем повлиять на главу ВЛК по составлению соответствующего недостоверного заключения", – говорится в сообщении.

Свои "услуги" злоумышленник оценил в 40 тысяч гривен – дельца задержали во время получения денег.

По факту злоупотребления воздействием возбуждено уголовное производство, а врачу сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще 19 организаторов схем уклонения от мобилизации. Фигуранты торговали фиктивными медицинскими справками или за деньги переправляли ухилянцев за границу вне контрольно-пропускных пунктов, в том числе через непризнанное Приднестровье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!