В Киеве прекратили деятельность еще одного мошеннического call-центра. Фото

В Подольском районе Киева правоохранители прекратили деятельность еще одного мошеннического call-центра. В помещении обнаружили около 25 рабочих мест, оборудованных компьютерной техникой и 20 человек, находившихся там.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Организаторам "бизнеса" грозит до восьми лет лишения свободы.

"Следователями Подольского управления полиции был разоблачен еще один call-центр в помещении офисного здания на улице Константиновской. Во время санкционированного обыска полицейские обнаружили около 25 рабочих мест, оборудованных компьютерной техникой и 20 человек, которые там находились. С последними общаются следователи в рамках открытого уголовного производства", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители изъяли мониторы, системные блоки, мобильные телефоны и другую технику. Открыто уголовное производство по фату мошенничества.

Напомним, в Шевченковском районе Киева правоохранители разоблачили мошеннический call-центр. В офисном помещении правоохранители обнаружили 10 работников и около сотни обустроенных рабочих мест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили очередной мошеннический call-центр, действовавший в Печерском районе. Злоумышленники обманули граждан более одного миллиона гривен.

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