Боевая часть ракеты у подъезда и воронка во дворе: последствия ракетной атаки на Киев. Фоторепортаж

В результате падения обломков сбитой российской ракеты в Шевченковском районе был поврежден жилой дом, детсад и авто местных жителей. На месте происшествия работали саперы, которые обезвредили и вывезли неразорвавшуюся боевую часть боеприпаса.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. К счастью, никто не погиб.

Так, утром четверга, 21 марта, обломки сбитой российской ракеты упали в непосредственной близости от жилого многоквартирного дома. По словам очевидцев, ракетное топливо облило здание и загорелось. Боевую часть боеприпаса киевляне нашли прямо перед подъездом. Чтобы вывезти и обезвредить ее, на место происшествия вызвали саперов.

Кроме того, в результате взрыва во дворе появилась глубокая воронка, сгорело несколько автомобилей местных жителей, а также поврежден детский сад, а у дома рядом – взрывной волной выбило окна. В настоящее время здесь уже работают коммунальщики, которые уберут территорию и ликвидируют последствия вражеских обстрелов.

Напомним, защитники неба Украины утром 21 марта отразили массированную российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, были сбиты 29 крылатых и две аэробалистические враждебные цели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 21 марта, во время ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ был поврежден дом, построенный в конце 1930-х годов. Обломок российской ракеты попал в одну из квартир, в результате чего начался пожар.

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