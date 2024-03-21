Обломок ракеты попал в здание, пережившее Вторую мировую войну: последствия ракетной атаки на Киев. Фоторепортаж

В Киеве в четверг, 21 марта, во время ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ был поврежден дом, построенный в конце 1930-х годов. Обломок российской ракеты попал в одну из квартир, в результате чего начался пожар.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. К сожалению, в результате вражеской атаки пострадали люди.

Так, утром четверга, 21 марта, обломок сбитой российской ракеты попал в жилой дом в Шевченковском районе столицы. В результате начался пожар, который оперативно потушили спасатели ГСЧС.

По словам местных жителей, поврежденное здание было построено в конце 1930-х годов – один из обломков попал прямо в квартиру, в которой, к счастью, в тот момент никого не было. Владельцы жилья находятся за городом и, возможно, даже не знают о масштабах разрушения.

Кроме того, к сожалению, во время тушения пожара водой затопило все этажи – состояние дома, пригодность для его восстановления и последующей эксплуатации установят эксперты.

Также в результате падения еще одного обломка во дворе дома образовалась большая воронка, а также была повреждена церковь ПЦУ, несколько автомобилей и выбило окна взрывной волной.

Напомним, в Киевской области в четверг, 21 марта, в результате российской ракетной атаки были повреждены дома. К сожалению, есть пострадавшие – гражданские граждане получили осколочные ранения конечностей и лица.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины утром 21 марта отразили массированную российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, были сбиты 29 крылатых и две аэробалистические враждебные цели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!