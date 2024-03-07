Блогерша распространяла фейки, а охранник призвал к поддержке Путина: в Киеве разоблачили двух поклонников России. Фото

В Киеве сотрудники СБУ сообщили о подозрении блогерше-косметологу и охраннику стоянки. Первая называла агрессию РФ против Украины гибридной войной, а второй оправдывала россиян в "Одноклассниках".

Об этом рассказали в пресс-службах ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит ответственность посредством лишения свободы.

"Блогерша работает в сфере красоты, а в соцсетях в большинстве своем рекламирует свои бьюти-процедуры и позиционирует себя как косметолога с многолетним опытом. Впрочем, позже женщина решила публиковать видео на политические темы. В TikTok она рассказывала о том, что в Украине идет гибридная война, которую нужно прекратить. Кроме того, блоггер записала обращение к власти, заявив, что хочет моральной компенсации за нелегкие последние годы жизни в столице", – рассказали в пресс-службе.

Она также отрицала присутствие оккупационных группировок РФ на территории нашего государства.

Еще один житель столицы, 61-летний охранник паркинга, получил подозрение за распространение аналогичных материалов в запрещенной социальной сети.

"Он через "Одноклассники" распространял материалы, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ и в своих постах распространял российские нарративы о "бандеровцах и нацистах", – добавили в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, мужчина позиционировал себя сторонником Путина, а на странице в соцсети распространял призывы в поддержку главы Кремля и продолжение войны против Украины.

Сотрудники СБУ при процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении обоим злоумышленникам. Блогерше грозит до 5 лет лишения свободы, а охраннику – до 8 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ сообщила о подозрении российским генералам, причастным к военным преступлениям. Злоумышленники командовали авиаударами по многоэтажкам во время боев за столицу.

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