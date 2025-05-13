Били руками, ногами и стульями: в Киеве группа парней напала на компанию подростков в кафе. Видео

В Дарницком районе Киева конфликт между двумя группами несовершеннолетних закончился дракой. Подростки руками, ногами и стульями жестоко избили своих оппонентов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.

"Происшествие произошло 11 мая около 21:00 возле одного из столичных кафе. Между двумя компаниями подростков произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетние устроили потасовку и нанесли удары ребятам, которые находились на террасе заведения", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, что группа несовершеннолетних сидела на террасе кафе, когда к ним подошло несколько подростков. Между ними начался разговор, как неожиданно один из парней начал бить того, кто сидел и даже не проявлял какой-то агрессии, после чего нападавшие начали ногами, руками и стульями бить несовершеннолетних, которые отдыхали на террасе, по голове и другим частям тела.

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В пресс-службе полиции добавили, что все участники происшествия установлены, с ними и их родителями общаются следователи и ювенальные полицейские. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разгорелся скандал в стенах одного из лицеев: учитель в грубой форме общался с 12-летним учеником и пригрозил ему "устроить темную". Инцидент попал на видео, которое быстро разошлось по соцсетям.

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