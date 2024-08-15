Бил лопатой и несколько раз ударил ножом бывшую жену: в Киевской области задержали ревнивца. Фото

В Бориспольском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил бывшую жену. Из-за ревности мужчина нанес женщине ножом и режущей частью лопаты многочисленные ранения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"В Бориспольском районе, 54-летний местный житель нанес для женщины множественные телесные повреждения. В полицию о происшествии сообщили медицинские работники. Правоохранители выяснили, что во время совместного распития алкогольных напитков между бывшими супругами возник словесный конфликт. Из-за ревности мужчина нанес женщине ножом и режущей частью лопаты многочисленные ранения по туловищу", – рассказали в пресс-службе.

По факту нанесения тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил свою сожительницу. Во время бытовой ссоры злоумышленник ударил ножом в грудь женщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить подростка, который, по информации следствия, чуть не убил девушку. Злоумышленник спровоцировал конфликт с 20-летним киевлянином, несколько раз ударив его в лицо, а когда за него заступилась потерпевшая, то ударил ее ножом в живот.

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