Авто перевернуло взрывной волной: в результате атаки РФ на Киев поврежден склад ROZETKA, возможна задержка с доставкой

В результате ракетной атаки по Киеву со стороны страны-террориста РФ, обломком сбитой ракеты пострадал склад интернет-магазина Rozetka.ua. Поэтому временно могут быть задержки с доставкой товаров.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил соучредитель и совладелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин. К счастью, никто из почти 100 работников не пострадал.

"Сегодняшняя атака на Киев не прошла незамеченной для ROZETKA. На фото – наш склад, вернее, то, что от него осталось. Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем задержаться с доставками)", – рассказал Чечеткин.

Бизнесмен добавил, что благодаря разработанным протоколам безопасности на случай ракетных атак никто из 99 сотрудников Rozetka, которые были в то время на смене, не пострадал.

"Благодарю нашу службу безопасности, которая разработала протоколы по атакам и заставляет всех соблюдать правила. Люди были в бомбоубежище и благодаря этому остались невредимыми. Спасибо каждому нашему сотруднику. За мужество, за желание работать, за то, что мы двигаемся вперед. Все остальное – мелочи. Отстроим. Отработаем. Выстоим", – подчеркнул Чечеткин.

Напомним, защитники неба Украины утром 21 марта отразили массированную российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, были сбиты 29 крылатых и две аэробалистические враждебные цели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 21 марта, во время ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ был поврежден дом, построенный в конце 1930-х годов. Обломок российской ракеты попал в одну из квартир, в результате чего начался пожар.

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