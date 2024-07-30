Адвокаты VIP-наркодилера Чернецкого пытались закрыть дело о сбыте кокаина: прокуратура сообщила подробности

Печерский районный суд столицы отказал стороне защиты известного в Киеве наркодилера в удовлетворении ходатайства о закрытии его уголовного производства. Речь идет о Юрии Чернецком, обвиняемом в "систематическом незаконном сбыте кокаина" в ночных клубах и хранении боеприпасов без соответствующего разрешения.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Она не указала имя фигуранта, но назвала его "вип-наркодилером" и "50-летним киевлянином". Но из фабулы дела и предоставленной прокурорами фотографии ясно, что речь идет именно о Чернецком.

Как отметили в прокуратуре, сегодня во время судебного заседания адвокаты обвиняемого подали ходатайство о закрытии уголовного производства.

"При принципиальной позиции прокуроров Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд Киева отказал стороне защиты в удовлетворении этого ходатайства", – подчеркнули прокуроры.

Адвокаты обвиняемого в мае 2023 уже пытались добиться закрытия этого уголовного производства, указывая на якобы окончание сроков досудебного расследования. Тогда суд удовлетворил ходатайство защитников и закрыл уголовное производство.

"Считая такое решение незаконным, прокуроры Киевской городской прокуратуры обжаловали решение о его закрытии в Киевском апелляционном суде. Суд отменил незаконное определение и направил дело для продолжения разбирательства", – напомнила прокуратура.

В настоящее время судебное разбирательство продолжается. Относительно обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, добавили прокуроры.

Как сообщал OBOZ.UA, обвиняемый уже отбывает наказание в соответствии с приговором Бориспольского суда, оставленном в силе судом апелляционной инстанции. Он приговорен к 5 годам лишения свободы за сбыт кокаина по другому делу. А теперь, по вышеуказанному делу Чернецкому грозит до 10 лет лишения свободы.

Это дело началось, когда в августе 2022 года в Киеве задержали мужчину по подозрению в торговле кокаином. У него изъяли расфасованный для продажи наркотик на сумму около 5 тысяч долларов. Вскоре выяснилось, что задержанным оказался украинский бизнесмен и артист Юрий Чернецкий.

Позже его супруга, певица Инна Воронова, объявила в сети сбор денег на залог в размере 4 млн грн. Она предложила подписчикам скинуться по 1 тыс. гривен, а взамен пообещала бесплатный концерт. Такой призыв в разгар полномасштабной войны возмутил украинцев.

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