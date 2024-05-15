Угрожает до 10 лет тюрьмы: VIP-наркодилера Чернецкого взяли под стражу по второму делу. Известны подробности

В Киеве продолжается рассмотрение дела VIP-наркодилера Юрия Чернецкого, обвиняемого в торговле кокаином в столичных клубах. Суд принял решение взять злоумышленника под стражу по делу, которое его адвокаты пытались закрыть.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры постановлением Печерского районного суда г. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 50-летнему киевлянину, обвиняемому в систематическом незаконном сбыте кокаина в ночных клубах и хранении боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Также судом определен залог в размере почти 3 млн 940 тыс. гривен", – сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре напомнили, что в мае 2023 года решением Печерского районного суда Киева это дело было закрыто в связи с истечением сроков досудебного расследования. Правоохранители добились отмены незаконного решения в суде апелляционной инстанции, поэтому рассмотрение дела продолжается.

"Отметим, что обвиняемый уже отбывает наказание в соответствии с приговором Бориспольского суда, оставленным в силе судом апелляционной инстанции. Он приговорен к 5 годам лишения свободы за сбыт кокаина по другому делу", – добавили в пресс-службе.

Напомним, 25 августа 2022 года в Киеве задержали мужчину по подозрению в торговле кокаином. У него изъяли расфасованный для продажи наркотик на сумму около 5 тысяч долларов. Вскоре выяснилось, что задержанный – украинский бизнесмен и артист Юрий Чернецкий.

Позже его супруга певица Инна Воронова объявила в сети сбор денег на залог в размере 4 млн грн. Он предложила подписчикам скинуться по 1 тыс. гривен, а пообещала бесплатный концерт. Такой призыв в разгар полномасштабной войны возмутил украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили двух жителей Киева, организовавших канал поставки кокаина из стран Европейского Союза в Украину. "Бизнес" приносил дельцам более 12 миллионов гривен ежемесячно.

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