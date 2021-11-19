Запугивали и вымогали деньги у предпринимателей: в Днепре задержали банду рэкетиров. Видео

На территории Днепропетровской области действовала преступная группировка, которая отбирала средства у бизнесменов, запугивала их и выбивала несуществующие долги. Рэкетирами руководил 30-летний днепрянин.

Правоохранители прекратили деятельность банды, а ее организатора и участников задержали. Это произошло 16 ноября, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Там также обнародовали соответствующее видео по проведению следственных действий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, преступники действовали на "заказ" некоторых предпринимателей – они обращались к рэкетирам для того, чтобы те запугали их конкурентов.

Видео дня

Создал группу житель Днепра, ему 30 лет. Мужчина руководил группировкой, а другие его члены выполняли разные задачи – искали жертв, оказывали психологическое давление, устраняли конкурентов, легализовали доходы, полученные преступным путем. Также существовал так называемый силовой блок, занимавшийся непосредственно выбиванием денег.

Правоохранителями были задержаны четверо участников банды и начато проведение 26 обысков в их квартирах, автомобилях, офисных помещениях и на складах.

Организатору и членам группы уже сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 189 (вымогательство);

ч. 1, 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия);

ч. 1 ст. 255-3 (обращение за применением преступного воздействия).

В случае доказательства вины за совершенное мужчинам может грозить от 3-х до 12-ти лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей.

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