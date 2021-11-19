Запугивали и вымогали деньги у предпринимателей: в Днепре задержали банду рэкетиров. Видео

Ольга Липич
Происшествия
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Запугивали и вымогали деньги у предпринимателей: в Днепре задержали банду рэкетиров. Видео

На территории Днепропетровской области действовала преступная группировка, которая отбирала средства у бизнесменов, запугивала их и выбивала несуществующие долги. Рэкетирами руководил 30-летний днепрянин.

Правоохранители прекратили деятельность банды, а ее организатора и участников задержали. Это произошло 16 ноября, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Там также обнародовали соответствующее видео по проведению следственных действий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, преступники действовали на "заказ" некоторых предпринимателей – они обращались к рэкетирам для того, чтобы те запугали их конкурентов.

Видео дня
Правоохранители провели следственные действия

Создал группу житель Днепра, ему 30 лет. Мужчина руководил группировкой, а другие его члены выполняли разные задачи – искали жертв, оказывали психологическое давление, устраняли конкурентов, легализовали доходы, полученные преступным путем. Также существовал так называемый силовой блок, занимавшийся непосредственно выбиванием денег.

Задержали четырех злоумышленников

Правоохранителями были задержаны четверо участников банды и начато проведение 26 обысков в их квартирах, автомобилях, офисных помещениях и на складах.

Правоохранители изъяли средства
Правоохранители изъяли средства

Организатору и членам группы уже сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 189 (вымогательство);

  • ч. 1, 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия);

  • ч. 1 ст. 255-3 (обращение за применением преступного воздействия).

В случае доказательства вины за совершенное мужчинам может грозить от 3-х до 12-ти лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские Киевской области задержали вооруженную группу грабителей из Российской Федерации. Они проникали в дома, связывали хозяев и забирали средства и имущество.

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