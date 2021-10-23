Взобралась на высоту 4-го этажа: на Днепропетровщине спасателям пришлось снимать с дерева беременную женщину. Фото

В Никополе Днепропетровской области 28-летняя беременная женщина залезла на дерево и застряла на высоте 4 этажа. Причин своего поступка она объяснить не смогла.

Инцидент произошел около 10:30 23 октября на улице Некрасова, сообщила в Facebook пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. О нем в Службу спасения сообщили полицейские.

Сотрудники ГосЧС, прибывшие на вызов, обнаружили женщину, сидящей на ветке. Они подставили лестницу к дереву и помогли никопольчанке спуститься на землю.

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Напомним, 22 октября в Кременчуге Полтавской области в реанимационном отделении умерла четырехлетняя девочка, на которую упало дерево в детском саду. У нее диагностировали серьезные травмы головы. Медики боролись за спасение девочки, но раны были несовместимыми с жизнью.

А 21 октября в разных частях Одессы деревья рухнули на припаркованные автомобили. ЧП произошли из-за сильных порывов ветра в городе. В результате одного из таких инцидентов пострадал мужчина – его увезла скорая помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная певица МакSим рассказала, что во время своей второй беременности МакSим приняла участие в гонке на легковых автомобилях багги по трассе. На пассажирском сиденье находился ее молодой человек, который в результате столкновения вылетел из машины.