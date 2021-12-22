Вышел из дома и не вернулся: в Днепре исчез 17-летний парень, его ищут четвертый день. Фото

В Днепре пропал без вести 17-летний Ислан Магамедов, который еще 18 декабря ушел из дома на ул. Загорской и не вернулся. До сих пор он не выходил на связь с родными.

Об исчезновении молодого человека сообщили в Facebook п олиции Днепропетровской области и волонтерской группы "Поиск пропавших детей". Отмечается, что он мог направиться в Новомосковск. Сейчас место нахождения парня неизвестно.

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Сообщают, что парень выглядит на 17-18 лет, ростом примерно 180 сантиметров, худощавый, с короткими темно-русыми волосами и серыми глазами. Был одет в синюю куртку с белыми вставками и серым капюшоном, серые брюки и желтые кроссовки.

Правоохранители призвали всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ислана Магамедова, сообщить по телефонам: 102, (097) 266 17 72.

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