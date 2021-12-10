Ушла из дома и не вернулась: в Днепре пропала 13-летняя девочка. Фото

В Днепре полиция объявила в розыск 13-летнюю Диану Николаенко. Девочка ушла из дома по улице Донецкое Шоссе в Амур-Нижнеднепровском районе в неизвестном направлении.

Инцидент произошел в четверг, 9 декабря, около 17:00. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

На данный момент местонахождение ребенка неизвестно. Предположений, где она может скрываться, тоже нет.

В полиции назвали приметы девочки: с виду ей 13-14 лет, рост около 150 см, тело худощавое, волосы темного цвета, длинной до плечей, глаза карого цвета.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Дианы Николаенко, сообщить в полицию по телефонам: 102 или (097) 266 17 72.

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