В Кривом Роге произошел пожар в общежитии для военнослужащих. Фото и видео

Во вторник, 21 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар в общежитии для военнослужащих. ЧП случилось улице Ушакова Центрально-Городского района города.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе. Возгорание возникло в жилом помещении на первом этаже девятиэтажного общежития Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих. Огонь уничтожил мебель и домашние вещи на площади 20 кв. м.

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Для ликвидации огня привлекались 12 спасателей и 3 единицы техники. О причинах пожара не сообщается.

Добавим, что в ночь на 21 сентября в Кривом Роге автомобиль Toyota Camry врезался в дерево, после чего загорелся. За рулем была женщина, 1992 года рождения. Она погибла на месте.

Также в Кривом Роге загорелся частный дом престарелых. Инцидент произошел на улице Железной в Саксаганском районе города. В многоэтажном помещении находились 22 жителя пансионата и трое медработников учреждения.

В центре Металлургического района Кривого Рога загорелся автомобиль Mercedes-Benz GLK 2015 года. Как оказалось, машина принадлежит известной в городе предпринимательнице Наталье Гаркушиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября в одном из многоэтажных домов Кривого Рога раздался взрыв. Взрывной волной выбило оконные рамы на балконе.