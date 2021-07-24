В Кривом Роге горел частный дом престарелых: спасены более 20 человек. Фото и видео

Ночью в субботу, 24 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области загорелся частный дом престарелых. Инцидент произошел на улице Железной в Саксаганском районе города. В многоэтажном помещении находились 22 жителя пансионата и трое медработников учреждения.

Сообщение о пожаре, который вспыхнул на первом этаже, в Службу спасения поступило в 3:06, проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. До прибытия на место происшествия спасателей пятерых пожилых людей вынесли на улицу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Сотрудники ГСЧС вывели и вынесли на свежий воздух остальных постояльцев дома. Пожар локализовали в 3:26, а полностью потушили пламя в 4:20.

Огонь уничтожил старое домашнее имущество в одной из комнат трехэтажного здания на площади 16 квадратных метров. На месте пожара работали 17 человек личного состава и 5 единиц спецтехники ГСЧС.

В полиции отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители начали расследование причин возгорания, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

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