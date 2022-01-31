В Днепре Volkswagen на скорости врезался в дерево и загорелся. Момент аварии попал на видео

В Днепре утром 31 января автомобиль Volkswagen на скорости врезался в дерево, после чего загорелся. Водитель и пассажирка пострадали.

Как сообщил Telegram "Днепр Сейчас", ДТП произошла около ТЦ "Нагорка". Отмечается, что предположительно, мужчина за рулем легковушки, был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

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Отмечается, что горящий автомобиль потушили спасатели. В результате аварии у водителя подозрение на перелом таза, у пассажирки – перелом ноги. Обоих забрала скорая.

Согласно с данными патрульной полиции, чаще всего в ноябре 2021 года ДТП происходили из-за нарушения правил маневрирования (6756) и превышения скорости (3519).

Больше всего аварий в ноябре произошло в Киеве (4145) и области (1470). Также в пятерку первых по количеству ДТП вошли Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

Напомним: 30 января во Львовской области на трассе М-06 Киев – Чоп произошла случилась серьезная авария. Автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне транспортного средства было 40 человек. Травмы разной степени тяжести в результате ДТП получили 14 человек.

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