В Днепре Volkswagen на скорости врезался в дерево и загорелся. Момент аварии попал на видео
В Днепре утром 31 января автомобиль Volkswagen на скорости врезался в дерево, после чего загорелся. Водитель и пассажирка пострадали.
Как сообщил Telegram "Днепр Сейчас", ДТП произошла около ТЦ "Нагорка". Отмечается, что предположительно, мужчина за рулем легковушки, был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).
Отмечается, что горящий автомобиль потушили спасатели. В результате аварии у водителя подозрение на перелом таза, у пассажирки – перелом ноги. Обоих забрала скорая.
Согласно с данными патрульной полиции, чаще всего в ноябре 2021 года ДТП происходили из-за нарушения правил маневрирования (6756) и превышения скорости (3519).
Больше всего аварий в ноябре произошло в Киеве (4145) и области (1470). Также в пятерку первых по количеству ДТП вошли Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
Напомним: 30 января во Львовской области на трассе М-06 Киев – Чоп произошла случилась серьезная авария. Автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне транспортного средства было 40 человек. Травмы разной степени тяжести в результате ДТП получили 14 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 января в Одессе 30-летний водитель Nissan Maxima не справился с управлением и влетел в опору рекламного щита. Вследствие удара он и 29-летний пассажир от полученных травм погибли на месте;
также 30 января в Черкасской области вблизи села Тубольцы произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль съехал в кювет и влетел в дерево, из-за чего погибли четверо людей.