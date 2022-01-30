На Львовщине перевернулся пассажирский автобус, ехавший в Польшу: много пострадавших. Фото и видео

В воскресенье ночью, 30 января, во Львовской области на трассе М-06 Киев – Чоп произошла случилась серьезная авария. Автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне транспортного средства было 40 человек.

Травмы разной степени тяжести в результате ДТП получили 14 человек. Инцидент произошел возле села Хватов Золочевского района, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Информацию о чрезвычайном происшествии спасатели получили в 02:03. На место выехали восемь чрезвычайников и две единицы спецтехники, а также девять машин скорой помощи.

Известно, что перевернувшийся автобус следовал по маршруту Харьков – Слупск (Польша). Всех пострадавших в ходе ДТП госпитализировали в больницы.

Все детали и причины аварии на трассе на данный момент устанавливают правоохранители. При этом в департаменте по гражданской защите Львовской ОГА уточнили, что за рулем автобуса, который ехал в сторону Львова, был 33-летний водитель. Сообщается, что мужчина не справился с управлением транспортным средством, из-за чего оно съехало с дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области произошло тройное ДТП, в результате чего одна из машин вылетела в кювет. Один человек погиб.