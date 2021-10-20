В Днепре водитель на BMW влетел в фуру: есть погибший. Фото и видео

В Днепре водитель на BMW на скорости влетел в фуру, которая стояла на обочине. Авария произошла в среду вечером, 20 октября, на улице Курсантской.

В результате столкновения погиб пассажир легковушки, сообщает "Информатор". Водителя с легкими травмами доставили в больницу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что машина двигалась со стороны улицы Богдана Хмельницкого. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, машину начало водить по дороге, она перевернулась и врезалась в поломанный грузовик.

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На место ДТП приехали медики, полиция и спасатели. Погибшего пришлось доставать из разбитой машины. Как видно на снимках, от нее осталась груда металла.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Золочевском районе на Львовщине столкнулись военный "Урал" и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека.