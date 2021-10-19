На трассе Тернополь – Львов произошло ДТП с участием военного "Урала", два человека погибли. Фото
В Золочевском районе на Львовщине утром 19 октября столкнулись военный "Урал" и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека.
Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Пресс-служба ГСЧС в регионе опубликовала фото с места смертельной аварии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Трагическое событие произошло около 08:40 на трассе Тернополь – Львов возле села Митулин. На дороге в это время была ограничена видимость из-за тумана.
На кадрах видно, что "Урал" буквально раздавил переднюю часть белого фургона Volkswagen Caddy. У военного грузовика повреждений почти нет.
В результате удара водитель и пассажир оказались зажаты в салоне легковушки. Тела погибших с разбитого авто доставали спасатели.
На месте происшествия работали медики, правоохранители, пожарно-спасательные подразделения ГСЧС во Львовской области. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 19 октября возле села Копанки в Харьковской области микроавтобус Volkswagen Crafter врезался в "КамАЗ". В ДТП погибли три человека, еще трое пострадали.