На трассе Тернополь – Львов произошло ДТП с участием военного 'Урала', два человека погибли. Фото

В Золочевском районе на Львовщине утром 19 октября столкнулись военный "Урал" и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека.

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Пресс-служба ГСЧС в регионе опубликовала фото с места смертельной аварии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Трагическое событие произошло около 08:40 на трассе Тернополь – Львов возле села Митулин. На дороге в это время была ограничена видимость из-за тумана.

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На кадрах видно, что "Урал" буквально раздавил переднюю часть белого фургона Volkswagen Caddy. У военного грузовика повреждений почти нет.

В результате удара водитель и пассажир оказались зажаты в салоне легковушки. Тела погибших с разбитого авто доставали спасатели.

На месте происшествия работали медики, правоохранители, пожарно-спасательные подразделения ГСЧС во Львовской области. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 19 октября возле села Копанки в Харьковской области микроавтобус Volkswagen Crafter врезался в "КамАЗ". В ДТП погибли три человека, еще трое пострадали.