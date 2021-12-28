В Днепре трамвай сошел с рельсов и въехал в толпу людей: погибла женщина. Фото и видео 18+

В Днепре 28 декабря произошло смертельное ДТП. Трамвай сошел с рельс и врезался в толпу людей – одна женщина погибла, остальным удалось увернуться от удара.

Об этом сообщает "Информатор". Трагедия произошла около 20:00 на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Пастера (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, трамвай возвращался в депо. При выезде с Пастера он сошел с рельс и сбил насмерть женщину, которая стояла на тротуаре вместе с еще несколькими пешеходами. Ноги пострадавшей оказались зажаты вагоном, а сверху на нее упал светофор.

Видео дня

На месте работают полиция и спасатели, также аварийная бригада расчищает рельсы. Движение по проспекту частично перекрыто.

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Момент столкновения:

Отметим, что за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибли более 2,9 тысяч человек и еще более 27 тысяч получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Днепре столкнулись два автомобиля, один из них затем сбил пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора.