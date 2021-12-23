В Днепре Subaru сбил людей и протащил по остановке: детали ДТП

Вечером 22 декабря в Днепре на микрорайоне Тополь произошла жуткая ДТП. Автомобиль Subaru врезался в BMW и сбил пешеходов, которые переходили дорогу на "зеленый" свет. Он буквально подмял их под себя и несколько метров протащил по остановке.

Об аварии сообщил "Днепр оперативный", опубликовав видео момента ДТП, который зафиксировала камера Ситуационного центра Днепра. Уточняется, что ЧП произошло напротив ТЦ Terra (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

Видео дня

BMW выезжал со стоянки ТЦ и остановился, пропуская пешеходов. В этот момент со стороны Запорожского шоссе ехал Subaru, водитель которого, по неустановленным пока причинам, не смог затормозить и врезался в BMW. После этого Subaru откинуло на людей. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

На место ДТП прибыли скорая и полиция, все обстоятельства устанавливаются.

По официальным данным патрульной полиции, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибли более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

При этом в ноябре ДТП чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно, а также в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Напомним, 20 декабря на автодороге Ривне – Луцк в масштабное ДТП попали 8 автомобилей. Несколько авто в результате столкновения даже оказались в кювете.

По словам водителей, дорожное покрытие было скользким, они двигались медленно и с включенной аварийной сигнализацией. Однако водитель грузовика не выбрал безопасной скорости и дистанции, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся впереди авто.

Пострадали два человека, но от госпитализации они отказались.

Также 20 декабря в Волынской области произошло ДТП с участием внедорожника Mitsubishi и микроавтобуса Volkswagen. В результате пострадали два водителя и шестеро пассажиров, среди которых трое детей. Всех пострадавших кроме водителя Mitsubishi госпитализировали.

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