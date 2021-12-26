В Днепре стреляли в мужчину и подожгли его автомобиль. Фото

В субботу, 25 декабря, в Днепре на улице Муромской, 26 двое неизвестных напали на 29-летнего мужчину и открыли по нему огонь. Он получил ранения обеих ног.

После этого злоумышленники подожгли стоявший по близости автомобиль Seat. Об этом сообщает издание "Информатор", ссылаясь на собственные информированные источники.

"Репортер" уточнил, что автомобиль принадлежит пострадавшему. Злоумышленники бросили в окно транспортного средства неустановленный предмет, после чего прозвучал взрыв и начался пожар.

Видео дня

Известно, что в полицию об инциденте сообщила взволнованная местная жительница. Она рассказала, что услышала стрельбу. По словам очевидицы, нападавших было двое: один – в военной форме, а второй – в темной одежде. Оба были в масках.

Выстрелив в потерпевшего и устроив поджог, нападавшие исчезли в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи, которые осмотрели и госпитализировали пострадавшего горожанина. Seat удалось потушить, выяснением всех деталей инцидента занялись правоохранители.

Вскоре личность одного из нападавших удалось установить, его задержали и доставили в отделение полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новомосковске Днепропетровской области 21 декабря неизвестный мужчина открыл стрельбу в кафе, выпустив около 10 пуль в сторону 33-летнего местного жителя. Он получил травмы и был госпитализирован.