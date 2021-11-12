В Днепре школьница пыталась покончить с собой из-за смерти дедушки: медики рассказали о ее состоянии

В Днепре 12-летняя девочка попала в больницу с признаками медикаментозного отравления. Она якобы пыталась покончить с собой из-за смерти родственника.

Инцидент произошел в четверг, 11 ноября, пишет "Днепр Час" со ссылкой на источники. По сообщениям издания, еще одна попытка суицида в тот же день в области закончилась смертью.

Отмечается, что несовершеннолетнюю госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу. У девочки 2009 года рождения были признаки отравления лекарствами.

Собеседники издания подчеркнули, что незадолго до происшествия у школьницы умер дедушка. После этого она якобы решила покончить с собой и наглоталась большого количества таблеток. К счастью, происходящее вовремя заметили близкие ребенка и вызвали скорую.

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Медики в больнице оказали девочке необходимую помощь и говорят, что угрозы ее жизни нет.

В другом материале издания говорится, что 11 ноября на Днепропетровщине покончил жизнь самоубийством 51-летний житель села Соколовка. Мужчина повесился на веревке, которую зацепил на батарее отопления.

Трагический случай произошел в по улице Тенистой, 15. Предсмертной записки на месте не было обнаружено не было, причину самоубийства выясняют правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября в Днепре 13-летняя девочка выпрыгнула из окна на шестом этаже квартиры. Она выжила, но получила серьезные травмы. Вероятной причиной поступка школьницы называли ссору с родителями накануне, на ее лечение объявили сбор средств.