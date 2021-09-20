В Днепре пьяный водитель устроил ДТП и сбежал с места аварии, оставив авто. Фото и видео
В воскресенье, 19 сентября, в Днепре на ул. Кедрина, напротив школы №15, произошло ДТП – BMW влетело в столб. В результате пострадали водитель и пассажир.
По словам очевидцев, водитель BMW был в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в Telegram "Х***ый Днепр". Он скрылся с места ДТП с разбитой головой.
Как видно по опубликованным фото и видео, автомобиль получил значительные повреждения. Пострадавших среди прохожих нет.
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Отметим, также 19 сентября в Херсоне на пешеходном переходе автомобиль "Nissan" сбил женщину с маленьким ребенком. Пострадавших госпитализировала карета скорой помощи. По словам очевидцев, женщина за рулем была в состоянии алкогольного опьянения.
А 18 сентября в Запорожской области автомобиль ВАЗ-21061 съехал с дороги на тротуар и совершил наезд на троих людей. Всех их с травмами доставили в больницу на скорой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 сентября в Кривом Роге BMW влетел в остановку общественного транспорта возле рынка. В момент аварии на остановке никого из людей не было, обошлось без потерпевших.
16 сентября Toyota протаранила автомобиль службы такси, а потом врезалась в отбойник. В инциденте никто не пострадал.