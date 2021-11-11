В Днепре при странных обстоятельствах умер мужчина: был связан ремнями

В Днепре в собственной квартире нашли мертвым мужчину – его тело и ноги были связаны ремнями и веревками, а на лице лежала тряпка. До этого он несколько дней не выходил на связь.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Поля, передает издание "Информатор" с ссылкой на собственные источники. Родственник умершего обратился к правоохранителям в четверг, 11 ноября (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он сообщил, что попасть в квартиру мужчины не мог, поскольку она была закрыта с внутренней стороны. Службе спасения пришлось выламывать дверь.

Правоохранители обнаружили мужчину, лежащим на полу в одной из комнат. На опубликованных изданием кадрах видно, что тело погибшего было туго связано ремнями и веревками. Оно лежало на белой простыне. Рядом стояли обогреватель, стул и предметы, похожие на тряпки. Лицо мужчины также было накрыто тряпкой.

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Гениталии, как рассказали собеседники журналистов, были связаны отдельно.

Как уточняет издание, беспорядка в квартире не было. Причина смерти днепрянина пока не известна. Его тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. На месте работали оперативники и эксперты, они должны установить все детали и причины того, что произошло.

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