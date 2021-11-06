Ушел гулять с собакой: в Черновцах нашли мертвым мужчину, который пропал пять дней назад. Фото

В лесу Черновцов 6 ноября обнаружили мертвым 50-летнего Василия Ивановича. Пять дней назад он ушел гулять с собакой и не вернулся.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Черновицкой области. Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На месте работает следственно-оперативная группа Черновицкого райотдела полиции и эксперты-криминалисты.

Точную причину смерти установит экспертиза.

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Об исчезновении мужчины 1 ноября сообщила его жена. 50-летний Василий Иванович ушел на прогулку с собакой на улице Хотинской. При себе у него был телефон, однако на связь он не выходил.

К поисковой операции были привлечены полицейские, бойцы Нацгвардии, спасатели, волонтеры, родственники и соседи. Тело пропавшего было найдено в лесу возле Калиновского рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области в сентября обнаружили мертвым 19-летнего парня. Его тело также нашли в лесу в километре от места жительства.