В Днепре обнаружили мертвой пропавшую женщину: ушла из дома босиком. Фото

В пятницу, 29 октября, в Днепре нашли мертвой 49-летнюю Марию Самойлову, которую два дня разыскивали. Тело женщины обнаружили в реке возле Монастырского острова.

Об этом сообщает "Информатор". Прибывшая на место ЧП полиция обнаружила тело женщины возле берега.

Отметим, что о пропаже украинки сообщили 27 октября. Известно, что она вышла из своего дома на улице Флотской. К том же женщина ушла босиком, она была одета не по сезону. Когда ее в последний раз видели живой на ней была пижамная кофта грязно-розового цвета с манжетами и ушками на капюшоне, а также с собой был черный платок с черно-оранжевым узором.

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На месте происшествия работал следственно-оперативная группа, которая и выяснит все обстоятельства смерти женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая ушла из дома по улице Глубокой в неизвестном направлении. Девушка покинула жилье около двух ночи 27 октября. Тело девушки нашли в воде на Песковых (Алтайских) озера.