Во Львове обнаружили мертвой пропавшую 19-летнюю девушку. Фото и детали трагедии

Во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая ушла из дома по улице Глубокой в неизвестном направлении. Девушка покинула жилье около двух ночи 27 октября.

О пропаже сообщили ее родные, передает пресс-служба ГУНПУ в Львовской области. Тело девушки нашли в воде на Песковых (Алтайских) озерах, примерно в 1,7 км от ее дома, пишет "Варта 1".

В ночь исчезновения была одета в светло-серую пижаму, светло-розовую куртку и обута в светло-бежевые кроссовки. Причина смерти неизвестна, на месте ЧП работает полиция.

Новость обновляется…