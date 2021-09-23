В Днепре неизвестный угрожал школе: возле заведения якобы заметили мужчину с дробовиком

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Происшествия
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В Днепре неизвестный угрожал школе: возле заведения якобы заметили мужчину с дробовиком

Учебно-воспитательное объединение №136 в Днепре попало под пристальную охрану полиции из-за странных угроз заведению и его ученикам. Их распространил неизвестный в социальной сети TikTok.

Школьники же утверждали, что видели вооруженного мужчину. Об инциденте сообщает Департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что видео и публикации с угрозами УВО №136 были опубликованы пользователем указанной соцсети с ником @wyasder. Впоследствии этот профиль оказался заблокированным, но правоохранители успели сделать скриншоты сообщений.

Видео дня
Неизвестный распространил видео с угрозами школе

"Страшно? 136 школа отзовитесь", "Хочу огорчить, но будет круто. Будут ходить мертвецы", "…готовьтесь, мелкие студенты", "Сегодня приезжала полиция. Первая Алмазова, вторая будет ученица из параллели между 1-А или 2-Г", – говорилось в угрозах неизвестного.

Сообщения с угрозами

В то же время отмечается, что 21 сентября ученики 2-Б класса, когда после окончания пятого урока возвращались в помещение школы с учителем, заметили неподалеку подозрительного мужчину. По словам детей, он проходил мимо заведения, а "в руках держал дробовик".

Скриншот сообщения

Ни одна подозрительная личность тогда в школу не заходила. Все же администрация сообщила об этом правоохранителям. К УВО прибыла патрульная полиция, территорию проверили. На следующий день в заведении тоже работала оперативная следственная группа и дежурили патрульные.

Профиль, с которого распространяли угрозы УВО №136, заблокирован

"Администрация школы поставила в известность органы Национальной полиции о сложившейся ситуации. Просим успокоить детей! Сообщение в TikTok уже заблокированы. Проводятся следственные действия", – заверили в Департаменте гуманитарной политики мэрии Днепра.

Там также добавили, что относительно угроз в соцсети было подано заявление в киберполицию. В случае получения любой дополнительной информации людей попросили сообщать администрации по тел.: 066 747 17 63.

УВО №136 в Днепре

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье полиция открыла уже второе уголовное производство против 38-летнего судимого мужчины. Он преследовал и угрожал убийством ученице 11 класса в селе Степановка-1.