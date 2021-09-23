В Днепре неизвестный угрожал школе: возле заведения якобы заметили мужчину с дробовиком

Учебно-воспитательное объединение №136 в Днепре попало под пристальную охрану полиции из-за странных угроз заведению и его ученикам. Их распространил неизвестный в социальной сети TikTok.

Школьники же утверждали, что видели вооруженного мужчину. Об инциденте сообщает Департамент гуманитарной политики Днепровского горсовета в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что видео и публикации с угрозами УВО №136 были опубликованы пользователем указанной соцсети с ником @wyasder. Впоследствии этот профиль оказался заблокированным, но правоохранители успели сделать скриншоты сообщений.

Видео дня

"Страшно? 136 школа отзовитесь", "Хочу огорчить, но будет круто. Будут ходить мертвецы", "…готовьтесь, мелкие студенты", "Сегодня приезжала полиция. Первая Алмазова, вторая будет ученица из параллели между 1-А или 2-Г", – говорилось в угрозах неизвестного.

В то же время отмечается, что 21 сентября ученики 2-Б класса, когда после окончания пятого урока возвращались в помещение школы с учителем, заметили неподалеку подозрительного мужчину. По словам детей, он проходил мимо заведения, а "в руках держал дробовик".

Ни одна подозрительная личность тогда в школу не заходила. Все же администрация сообщила об этом правоохранителям. К УВО прибыла патрульная полиция, территорию проверили. На следующий день в заведении тоже работала оперативная следственная группа и дежурили патрульные.

"Администрация школы поставила в известность органы Национальной полиции о сложившейся ситуации. Просим успокоить детей! Сообщение в TikTok уже заблокированы. Проводятся следственные действия", – заверили в Департаменте гуманитарной политики мэрии Днепра.

Там также добавили, что относительно угроз в соцсети было подано заявление в киберполицию. В случае получения любой дополнительной информации людей попросили сообщать администрации по тел.: 066 747 17 63.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье полиция открыла уже второе уголовное производство против 38-летнего судимого мужчины. Он преследовал и угрожал убийством ученице 11 класса в селе Степановка-1.