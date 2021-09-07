Полиция начала новое расследование из-за угроз школьнице от 38-летнего соседа на Запорожье

Полиция открыла еще одно уголовное производство против 38-летнего мужчины, который преследует и угрожает 11-класснице в селе Степановка-1. На этот раз его действия квалифицировали по статье "Угроза убийством".

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Запорожской области. Также ведется служебное расследование в отношение местных правоохранителей.

Полицейские пояснили, что история вызвала широкий общественный резонанс, поэтому они "немедленно отреагировали на нее".

По данным правоохранителей, мужчина 1982 года рождения ранее был судим. Следствие установило, что он систематически высказывает в адрес девочки 2005 года рождения угрозы убийством и у нее есть реальные основания, что он может воплотить в жизнь угрозы.

Сведения в реестр досудебных расследований внесли во втором отделении полиции Мелитопольского районного управления по части 1 статьи 129 (угроза убийством) УК.

Отметим, что за несколько недель до этого полиция начала другое расследование против 38-летнего мужчины – по части 2 статьи 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) УК.

Кроме того, руководство ГУ НП в Запорожской области еще в конце августа начало служебное расследование. Там проверяют возможную бездеятельность местных правоохранителей, когда к тем обращались родственники девочки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Степановка-1 Запорожской области 38-летний сосед начал терроризировать 11-классницу. Он регулярно звонит ей и угрожает убийством. Матери девочки пришлось срочно вернуться из-за границы. Также родные школьницы рассказали, что правоохранители ничего не могут сделать с мужчиной.